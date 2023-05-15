В Самаре 14 мая 2023 года стартовала укладка асфальтобетона на улице Мичурина

В общей сложности специалисты обновят свыше 9 тыс. квадратных метров Фото: администрация Самары

В ночь на воскресенье, 14 мая 2023 года, в Самаре стартовали ремонтные работы на улице Мичурина. Они ведутся на участке протяженностью 560 метров в границах проспекта Масленникова и улицы Ерошевского. Информацию сообщили в мэрии.

В выходные специалисты занимались укладкой асфальтобетона. Изначально они отработали захватку от улицы Николая Панова до проспекта Масленникова. Площадь работ составила 1 800 квадратных метров.

– До захода на ремонт наблюдались разрушения верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, а местами и нижнего. Мы сделали выравнивающий слой, укрепили основание, далее перед укладкой очистили его и произвели розлив битумной эмульсии, – рассказал Сергей Алексеев, мастер участка подрядной организации ООО «НПФ «XXI Век».

Общая площадь участка, который преобразится в результате ремонта по дорожному нацпроекту, составит 9 900 «квадратов».

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