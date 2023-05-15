Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре состоится в октябре 2023 года

Сейчас в помещении завершаются строительные работы. Фото: t.me/Hinshtein

Стало известно, когда в Самаре откроется филиал Третьяковской галереи. Сроки открытия озвучил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

– Филиал Третьяковской галереи в Самаре откроется в октябре. Он разместится в восстановленном памятнике конструктивизма: здании фабрики-кухни в форме серпа и молота, – поделился парламентарий.

Сейчас в здании идут строительные работы, которые уже близятся к завершению.

Ранее стало известно, что на открытии будет представлен масштабный выставочный проект, который готовит творческий коллектив под руководством Михаила Савченко. Тема – еда в живописи. Посетители смогут увидеть свыше 100 картин, которые «приедут» из Третьяковской галереи, а также работы из коллекции РОСИЗО и частных коллекций.

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