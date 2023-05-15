В Самарской области власти заплатят по 20 тыс рублей школьникам, которых покусала бродячая собака

Инцидент произошел около школы в пгт. Новосемейкино Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Красноярского района выплатят компенсацию морального вреда двум детям, которых покусала бродячая собака. Соответствующее решение принял суд. Информацию сообщили в прокуратуре Самарской области.

Инцидент произошел утром 20 февраля 2023 года в поселке Новосемейкино. Двое мальчиков 10 и 11 лет шли в школу им. Е.М. Зеленова, когда на них напала бродячая собака. Она покусала ребят, в результате чего те получили телесные повреждения.

Прокуратура обратилась в суд с иском, в котором потребовала взыскать администрации муниципалитета компенсацию морального вреда в пользу школьников. Сумма составила по 20 тысяч рублей каждому. 15 мая 2023 года суд удовлетворил требования.

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