В Самаре отменили матч легенд между ветеранами «Крыльев Советов» и «Спартака»

Легенды "Спартака" приедут в Самару ориентировочно в августе-сентябре. Фото: РФС

В Самаре не состоится матч легенд между ветеранами «Крыльев Советов» и московского «Спартака». Об этом сообщил «РБ Спорт».

Изначально поединок ветеранов планировался на 2 июня. Встреча должна была состояться накануне матча «Крыльев Советов» со «Спартаком» в заключительном, 30-м туре РПЛ.

- Игру по просьбе администрации региона и местного клуба было решено перенести. Есть вероятность, что она состоится в конце августа — начале сентября, - сообщает источник.

Для «Крыльев Советов» игра 30-го тура может оказаться решающей с точки зрения непопадания в стыковые матчи за право остаться в РПЛ, а для «Спартака» - в борьбе за медали первенства (серебряные или бронзовые). Вероятно, матч легенд будет уместнее и вызовет больше интереса вне столь обостренного турнирного контекста.