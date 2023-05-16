В Самарской области пьяный сельчанин убил приятеля после ссоры

Ближайшие годы мужчина проведет в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исаклинский районный суд вынес приговор местному жителю. Мужчину признали виновным в убийстве друга. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Трагедия произошла в селе Исаклы, в доме обвиняемого, где тот выпивал с приятелем. По версии следствия, мужчины поссорились, между ними завязалась драка на почве ревности и личных неприязненных отношений. В результате хозяин дома несколько раз ударил ножом своего друга. От травм мужчина скончался.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Он приговорен к 7 годам колонии строгого режима.

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