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НовостиОбщество16 мая 2023 4:32

Новое дорожное покрытие появилось на проспекте Масленникова в Самаре

Работы на объекте велись в минувшие выходные
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ремонт был выполнен за две ночные смены

Ремонт был выполнен за две ночные смены

Фото: администрация Самары

На дорогах Самары продолжаются работы в рамках дорожного нацпроекта. В минувшие выходные специалисты трудились на проспекте Масленникова. Они приступили к ремонту с опережением графика и выполнили почти все работы по укладке покрытия за две ночные смены.

– Здесь настолько загруженный трафик, что днем выполнять ремонт проблематично. Основные работы мы производили в ночные смены, – рассказал директор подрядной организации Марат Гумеров.

Отмечается, что в районе перекрестка проспекта Масленникова и улицы Мичурина теперь имеется два островка безопасности. Общая протяженность участка ремонта в этом году составила 860 метров. Площадь работ на проезжей части – свыше 10 000 «квадратов».

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