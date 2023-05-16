Новое дорожное покрытие появилось на проспекте Масленникова в Самаре

Ремонт был выполнен за две ночные смены
Фото: администрация Самары
На дорогах Самары продолжаются работы в рамках дорожного нацпроекта. В минувшие выходные специалисты трудились на проспекте Масленникова. Они приступили к ремонту с опережением графика и выполнили почти все работы по укладке покрытия за две ночные смены.
– Здесь настолько загруженный трафик, что днем выполнять ремонт проблематично. Основные работы мы производили в ночные смены, – рассказал директор подрядной организации Марат Гумеров.
Отмечается, что в районе перекрестка проспекта Масленникова и улицы Мичурина теперь имеется два островка безопасности. Общая протяженность участка ремонта в этом году составила 860 метров. Площадь работ на проезжей части – свыше 10 000 «квадратов».
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