Оперативники задержали мужчин с килограммом наркотиков в рюкзаках в Тольятти

Сейчас оба задержанных находятся под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти полицейские задержали двух мужчин, которые гуляли по городу с килограммом наркотиков в рюкзаках. Подозреваемые планировали разложить вещества в тайники. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось около одного из зданий на Южном шоссе. Полицейским поступила информация, что там находятся мужчины, которые могут причастны к незаконному обороту наркотиков. Сведения подтвердились: после задержания в рюкзаках у подозреваемых – ими оказались жители Ставропольского района 32 и 30 лет – обнаружили два свертка с белым веществом.

– Они признали свою вину и пояснили, что купили наркотики в интернете и планировали их продать путем закладок на территории города, – рассказали в региональном ГУ МВД.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере). Оба находятся под стражей.

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