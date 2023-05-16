Самарцам назвали самые высокооплачиваемые профессии в мае 2023 года

В Самаре больше всех зарабатывают водители категории «Е»
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в Самаре в мае 2023 года. Список составили специалисты сервиса SuperJob. Рассказываем, какие вакансии оказались самыми денежными.
Первое место досталось профессии водителя-дальнобойщика категории «Е» в федеральной компании, которая занимается перевозкой грузов по России. Здесь сотруднику готовы платить 130 тысяч рублей.
На втором месте оказались менеджеры по продаже и выкупу автомобилей. с опытом ведения переговоров и работы с клиентами. Им обещают оплату от 90 тысяч рублей. Третье место досталось машинисту автокрана. Максимальная сумма заработка – до 90 тысяч рублей.
В списке также оказались профессии инженера ПТО электромонтажных работ и главного специалиста охраны труда с опытом проведения технических аудитов.
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