Самарцам назвали самые высокооплачиваемые профессии в мае 2023 года

В Самаре больше всех зарабатывают водители категории «Е» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в Самаре в мае 2023 года. Список составили специалисты сервиса SuperJob. Рассказываем, какие вакансии оказались самыми денежными.

Первое место досталось профессии водителя-дальнобойщика категории «Е» в федеральной компании, которая занимается перевозкой грузов по России. Здесь сотруднику готовы платить 130 тысяч рублей.

На втором месте оказались менеджеры по продаже и выкупу автомобилей. с опытом ведения переговоров и работы с клиентами. Им обещают оплату от 90 тысяч рублей. Третье место досталось машинисту автокрана. Максимальная сумма заработка – до 90 тысяч рублей.

В списке также оказались профессии инженера ПТО электромонтажных работ и главного специалиста охраны труда с опытом проведения технических аудитов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.