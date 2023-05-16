Дождь в Самарской области 14 мая 2023 года побил рекорд по количеству осадков

В воскресенье на территории губернии выпало 10 мм осадков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сильный дождь, который обрушился на Самарскую область 14 мая 2023 года, установил новый рекорд по количеству осадков. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– 14 мая 2023 года в Самарской области выпало 10 мм осадков. Такие данные зафиксировали на метеостанции в Серноводске. Отклонение от нормы составило 0,8 мм, – пояснили специалисты.

Отмечается, что в последний раз высокие показатели были зафиксированы в 1999 году – тогда в регионе выпало 9,2 мм осадков.

Согласно прогнозу, дожди задержатся в Самарской области еще на один день. Сегодня, 16 мая 2023 года местами возможны грозы, ожидается переменная облачность. Однако уже в среду, 17 мая 2023 года, осадки отступят.

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