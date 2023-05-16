Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 мая 2023 5:54

Дождь в Самарской области 14 мая 2023 года побил рекорд по количеству осадков

В последний раз высокие показатели фиксировали в 1999 году
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В воскресенье на территории губернии выпало 10 мм осадков

В воскресенье на территории губернии выпало 10 мм осадков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сильный дождь, который обрушился на Самарскую область 14 мая 2023 года, установил новый рекорд по количеству осадков. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– 14 мая 2023 года в Самарской области выпало 10 мм осадков. Такие данные зафиксировали на метеостанции в Серноводске. Отклонение от нормы составило 0,8 мм, – пояснили специалисты.

Отмечается, что в последний раз высокие показатели были зафиксированы в 1999 году – тогда в регионе выпало 9,2 мм осадков.

Согласно прогнозу, дожди задержатся в Самарской области еще на один день. Сегодня, 16 мая 2023 года местами возможны грозы, ожидается переменная облачность. Однако уже в среду, 17 мая 2023 года, осадки отступят.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.