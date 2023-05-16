30 боеприпасов обнаружили в поле около дороги в Самарской области

Находка была обнаружена в Сызранском районе. Фото: управление Росгвардии по Самарской области

Жители Самарской области рассказали о необычной находке на территории губернии. В поле неподалеку от автомобильной дороги они нашли боеприпасы. Информацию сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Боеприпасы были найдены в Сызранском районе. В их числе оказались минометные и артиллерийские снаряды различного калибра от 46 мм до 120 мм. Все они находились в состоянии сильной коррозии. В ситуацию вмешались сотрудники Росгвардии.

– Сотрудники группы разминирования ОМОН «Орлан» г. Тольятти управления Росгвардии по Самарской области обследовали и уничтожили снаряды на месте их обнаружения, – пояснили в пресс-службе УФСВНГ по региону.

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