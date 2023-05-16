Смотровую вышку в стиле 30-х годов хотят построить в Самаре

Со смотровой площадки будет открываться прекрасный вид на город и Волгу / Фото: hinshtein.ru

В Самаре планируют установить смотровую вышку в стиле 30-х годов. Она может появиться на крыше Фабрики-кухни. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Такой замечательный вид на Волгу открывается со смотровой площадки Фабрики-кухни. Обсуждаем здесь установку вышки, стилизованной под парашютную вышку 30-х годов. С нее можно будет увидеть сам контур здания памятника архитектуры, - отметил парламентарий.

Напомним, сейчас в здании Фабрики-кухни проводится реставрация. Работы должны завершить летом 2023 года. После этого там заработает первый в России региональный филиал Третьяковской галереи. Первую большую выставку планируется провести в октябре.

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