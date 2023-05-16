Екатерина Колотовкина рассказала, чего не хватает самарским бойцам на передовой

В список вошли расходные материалы: спички, салфетки и другое Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, чего самарским мобилизованным не хватает на передовой. Перечень нужд озвучила председатель фонда «Звезда и Лира» Екатерина Колотовкина. Рассказываем, что нужно бойцам в настоящий момент.

По словам Екатерины, продукты военным не нужны – этим их обеспечивают. А вот расходные материалы им требуются. В их числе – спички, салфетки, сигареты и другое. Также необходима техника: тепловизоры, квадрокоптеры, машины, резина.

Глава фонда также отметила, что бойцы нуждаются в религиозной и художественной литературе, пишет 63.ру.

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