Екатерина Колотовкина рассказала, чего не хватает самарским бойцам на передовой

В список вошли расходные материалы: спички, салфетки и другое
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Стало известно, чего самарским мобилизованным не хватает на передовой. Перечень нужд озвучила председатель фонда «Звезда и Лира» Екатерина Колотовкина. Рассказываем, что нужно бойцам в настоящий момент.
По словам Екатерины, продукты военным не нужны – этим их обеспечивают. А вот расходные материалы им требуются. В их числе – спички, салфетки, сигареты и другое. Также необходима техника: тепловизоры, квадрокоптеры, машины, резина.
Глава фонда также отметила, что бойцы нуждаются в религиозной и художественной литературе, пишет 63.ру.
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