В Самарской области мужчина обчистил приятеля после совместной гулянки

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Жигулевска остался без сотового телефона после гулянки с друзьями. Компания выпивала, а на утро пострадавший обнаружил пропажу аппарата. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в одном из местных общежитий в марте 2023 года. Компания гуляла на общей кухне. После 38-летний мужчина ушел спать, а на утро обнаружил отсутствие мобильного устройства. Он обратился в полицию.

Оперативники выяснили, что телефон мог украсть 25-летний знакомый пострадавшего. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления. После задержания мужчина во всем сознался. Телефон он сдал в ломбард, а деньги потратил.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Ведется следствие.

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