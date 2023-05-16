Здание Центра эстетического воспитания детей и молодежи взяли под охрану в Самаре

Здание является памятником архитектуры регионального значения Фото: Google. Карты.

В Самаре взяли под охрану еще один объект культурного наследия народов РФ. Речь идет о доме купца Л.С. Аржанова, расположенного по адресу: ул. Фрунзе, 98-98а-100 / ул. Некрасовская, 27-25-25а, литера Е. Сейчас там работает Центр эстетического воспитания детей и молодежи.

- Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца Л.С. Аржанова», - говорится в приказе УГООКН Самарской области.

Предмет охраны утвердили в отношении двухэтажного кирпичного здания, а также композиционного построения и декора фасадов.

Отметим, недавно под охрану также взяли памятники архитектуры «Доходный дом П.Н. Сапункова в За-Самарской слободе» на улице Главной, 4 литера А и «Дом Лидефорт» на улице Чапаевской, 110.

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