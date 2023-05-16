График движения нескольких электричек изменят в Самарской области 17 и 18 мая 2023

Изменения в расписание электричек внесут из-за ремонта путей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на этой неделе скорректируют график движения нескольких электричек. Они будут курсировать по-новому в среду и четверг, 17 и 18 мая 2023 года. Информация об этом размещена на сайте Самарской пригородной пассажирской компании.

Изменения в расписание электричек внесут из-за ремонта пути на перегоне Обшаровка – Мирная. По скорректированному графику в течение двух дней будут ходить пригородные поезда сообщением Сызрань-1 – Мирная, Безенчук – Самара, Самара – Сызрань-1, Безенчук – Сызрань-1, Самара – Мирная. Подробнее можно узнать здесь.

Также из-за ремонта пути изменят расписание движения электричек на участках Самара – Жигулевское море – Тольятти и Жигулевское море – Жигулевск. Часть пригородных поездов отменят. Эта мера коснется «Ласточки», которая курсирует между Самарой и Тольятти, а также электричек Царевщина – Самара, Самара – Курумоч, Жигулевское море – Жигулевск. Подробнее можно узнать здесь.

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