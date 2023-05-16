Пьяный водитель SsangYong снес столб на ул. Лесная в Самаре

На месте происшествия работали полицейские Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в понедельник, 15 мая 2023 года, в Самаре произошло ДТП с участием пьяного водителя. Мужчина снес световую опору. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Согласно материалам ГИБДД, все случилось в 23:39 на улице Лесная. 28-летний водитель SsangYong Actyon Sports ехал со стороны улицы Осипенко в сторону Северо-Восточной магистрали. Около дома №33 он не справился с управлением и въехал в столб. Выяснилось, что мужчина был нетрезв.

– Сотрудники полиции выявили у водителя признаки опьянения, он был отстранен от управления автомобилем и направлен на медицинское освидетельствование. Его результаты подтвердили, что мужчина находится в опьянении, – рассказали в ГУ МВД по региону.

В отношении автомобилиста составили административный протокол, машину отправили на спецстоянку.

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