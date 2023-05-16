Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 мая 2023 8:11

Пьяный водитель SsangYong снес столб на ул. Лесная в Самаре

ДТП произошло ночью 15 мая 2023 года
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На месте происшествия работали полицейские

На месте происшествия работали полицейские

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в понедельник, 15 мая 2023 года, в Самаре произошло ДТП с участием пьяного водителя. Мужчина снес световую опору. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Согласно материалам ГИБДД, все случилось в 23:39 на улице Лесная. 28-летний водитель SsangYong Actyon Sports ехал со стороны улицы Осипенко в сторону Северо-Восточной магистрали. Около дома №33 он не справился с управлением и въехал в столб. Выяснилось, что мужчина был нетрезв.

– Сотрудники полиции выявили у водителя признаки опьянения, он был отстранен от управления автомобилем и направлен на медицинское освидетельствование. Его результаты подтвердили, что мужчина находится в опьянении, – рассказали в ГУ МВД по региону.

В отношении автомобилиста составили административный протокол, машину отправили на спецстоянку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.