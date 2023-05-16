В Самарской области из-за дождя и града затопило школу в Богатовском районе

Помещения школы были обесточены Фото: прокуратура Самарской области

Обильные осадки, выпавшие в Самарской области в понедельник, 15 мая 2023 года, не обошлись без последствий. Так, в Богатовском районе оказалась затоплена средняя школа, в которой учатся 776 школьников. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

На территории муниципалитета в этот день прошел сильный дождь с градом. В результате 3-й этаж здания частично затопило, а помещения оказались обесточены.

Отмечается, что в момент погодного ненастья учебный процесс в школе был окончен, детей в здании уже не было. Сейчас администрация учреждения ликвидирует последствия непогоды. С завтрашнего дня уроки будут вестись в другом корпусе.

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