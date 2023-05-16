Мэрию Самары обязали построить новые школы и детские сады

Образовательные учреждения должны появиться в трех районах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэрия Самары построит новые детские сады и школы на территории города. Соответствующее решение принял суд. Информацию сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Ранее представители надзорного органа направили в суд иск, в котором потребовали обязать администрацию города разработать проектно-сметную документацию на строительство образовательных учреждений в Крутых Ключах, на Пятой просеке и в Волгаре. Основанием послужили жалобы жителей на дефицит мест в имеющихся школах и детсадах.

17 ноября 2022 года Ленинский районный суд удовлетворил требования. Позднее решение было обжаловано в Самарском областном суде, который 2 мая 2023 года также встал на сторону прокуратуры.

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