Группа мигрантов избила жителя Тольятти за сделанное замечание

У мужчины диагностировали переломы руки и носа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти группа мигрантов избила местного жителя. Причина – замечание, которое мужчина сделал одному из иностранных граждан. Об этом в соцсетях рассказала супруга пострадавшего.

– Моего мужа избили во втором квартале на Московском, 3. Один из иностранных граждан ехал по тротуару на автомобиле без номеров и чуть не сбил нашего сына, который катался на велосипеде. А до этого он едва не сбил другого ребенка. Муж сделал мигранту замечание, а его после этого избили толпой. Прибывшие на место полицейские никаких мер не приняли, – рассказала жительница Тольятти.

В ситуацию уже вмешался следственный комитет РФ. В ведомстве сообщили, что у пострадавшего были диагностированы переломы руки и носа. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

– Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего, установить всех нападавших на мужчину, ходатайствовать об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу и представить доклад о ходе и результатах расследования, – отмечают в СК России.

Он также поручил дать правовую оценку сотрудникам полиции, которые не приняли мер к прекращению противоправных действий.

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