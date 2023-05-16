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НовостиОбщество16 мая 2023 9:23

Фотопортреты жен участников СВО разместили на центральных улицах Самары

На билбордах появились снимки более 60 женщин [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
Цель акции - показать, что за спинами защитников Отечества есть сильные и смелые женщины

Цель акции - показать, что за спинами защитников Отечества есть сильные и смелые женщины

Фото: скриншот с видео

На центральных улицах Самары появились портреты жен военнослужащих – участников СВО. На лайтбоксах и билбордах разместили фотографии более 60 женщин с кителями супругов на плече.

– Сейчас важно показать, что за спинами наших мужей есть мы – миллионы женщин, сильных и смелых, которые всегда готовы поддержать защитников Отечества, – отметила руководитель фонда «Звезда и Лира», член Общественной палаты России Екатерина Колотовкина.

Супруга командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией Андрея Колотовкина поблагодарила губернатора Дмитрия Азарова, главу Самары Елену Лапушкину и сотрудников департамента городского хозяйства и экологии за помощь в размещении портретов.

Напомним, акция «Жены Героев» зародилась в Самаре. Автором идеи стала Екатерина Колотовкина. На сегодняшний день в проекте приняли участие свыше 1,5 тысяч жен военнослужащих в более 70 регионах страны.

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