Единоросс Дмитрий Пикулык победил в довыборах в совет депутатов Промышленного района Самары

Голосование и подсчет голосов прошли без нарушений / Фото: www.samara.izbirkom.ru

В Самаре прошли дополнительные выборы депутата Совета депутатов Промышленного района второго созыва по одномандатному избирательному округу № 13. Наибольшее количество голосов набрал член партии «Единая Россия» Дмитрий Пикулык. Его результат – 69,72%.

– В голосовании приняли участие 611 человек. Это 7,76% от общего числа избирателей, внесенных в список избирателей, – сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Самарской области.

В избиркоме отметили, что все прошло в обычном режиме: ни при проведении голосования, ни при подсчете голосов никаких нарушений не выявили.

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