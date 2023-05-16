«Партийный десант» помог восстановить водозаборные колонки в самарском поселке Зубчаниновка

Жители Зубчаниновки сами попросили помочь в восстановлении уличных колонок / Фото: Единая Россия

В Самаре «партийный десант» помог восстановить водозаборные колонки в поселке Зубчаниновка. Это сделали по многочисленным просьбам местных жителей.

Уличные колонки в частном секторе начали убирать в 2019 году. Сначала их было 212, сейчас осталось 76. При этом многие дома до сих пор не подключены к системе центрального водоснабжения. В 2021 году жители Зубчаниновки включили в народную программу партии «Единая Россия» просьбу о решении этого вопроса. Также они предложили увеличить число уличных колонок или восстановить демонтированные.

На днях в поселок наведался «партийный десант»: депутаты Александр Живайкин, Марина Антимонова, Вячеслав Дормидонтов, Зоя Пономарева и глава Кировского района Игорь Рудаков.

- В Зубчаниновке расстояние от дома до колонки доходит до километра. Такой путь не то, что пенсионер, не каждый молодой человек осилит. Ликвидировав колонки, нужно было одновременно завести воду в дома, - отметил Александр Живайкин.

К настоящему времени в поселке восстановили пять колонок. Также намечены еще 15 адресов, где планируется провести работы. В дальнейшем список локаций намерены расширить. Следующим этапом станет индивидуальная проработка вопросов подключения к центральному водоснабжению.

- Необходимо подготовить поименный список льготников, которые смогут рассчитывать на особые условия подведения коммуникаций, - считает Марина Антимонова.

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