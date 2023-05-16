Гроза, град и бушующий ветер обрушатся на Самарскую область 16 мая 2023 года

В регионе объявлен желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает бушевать непогода. В ближайшие пару часов в регионе вновь ожидаются осадки и сильный ветер. Информацию сообщили в Приволжском УГМС.

– В ближайшие 1-2 часа местами в Самарской области ожидается гроза. При грозе возможно усиление северо-восточного ветра до 15-18 метров в секунду, а также град. Такая погода сохранится до конца дня и вечером. Объявлен желтый уровень опасности, – рассказали синоптики.

В ГУ МЧС по Самарской области советуют жителям быть осторожнее на улицах, а автомобилистам – соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию до других машин.

– На дороге избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. Во время нахождения на улице не прячьтесь от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, – отмечают специалисты.

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