Самарские таможенники задержали молодого человека с психотропными таблетками из Испании

Психотропные вещества были в составе препарата. Фото: пресс-служба Самарской таможни

Самарские таможенники задержали жителя областной столицы с необычной посылкой. Мужчине прислали таблетки из-за границы, в составе которых были обнаружены запрещенные вещества. Информацию сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Незаконная посылка «приехала» в Самару из Королевства Испании. Ее молодой человек заказал через интернет. Правда, сам забирать таблетки не поехал – вместо него на почту прибыл приятель, которому самарец заплатил за услугу. Там его и задержали сотрудники таможни.

Препарат был отправлен на исследования, результаты которых показали, что в составе 439 таблеток содержится психотропное вещество алпразолам. Общий вес превысил 123 грамма. Документ, подтверждающий, что препарат назначен врачом, у заказчика отсутствовал.

В отношении самарца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах). Ведется следствие.

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