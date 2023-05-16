Врач-кардиолог объяснил самарцам причины ухудшения самочувствия и обострения болезней весной

Может чаще повышаться давление и частота пульса, выше вероятность гипертонического криза. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-кардиолог Новосибирской областной клинической больницы Степан Платунов рассказал, из-за чего весной обостряются болезни и ухудшается самочувствие. Об этом сообщает «ГТРК Самара».

Он отмечает, что весеннее ухудшение самочувствия у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями связано с солнцем и изменениями гормонального фонда. Также влияет увеличение светового дня и внутренняя перестройка организма.

Сложнее всего приходится пожилым людям, у которых процессы перестройки и адаптации происходят труднее, чем у молодых, а понижение уровня мелатонина вызывает обострение хронических заболеваний. При этом избыток гормонов стресса чрезмерно активизирует сердечно-сосудистую систему.

Поэтому может чаще повышаться давление и частота пульса, выше вероятность гипертонического криза, развития аритмии. По словам Степана Платунова, весна является неблагоприятным временем для организма, особенно для людей предпенсионного возраста и выше. Только к лету при наступлении стабильно долгого светового дня организм приходит в гармонию с новыми погодными условиями.

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