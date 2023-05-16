Самарцы одобрили запрет на продажу крепкого алкоголя до 21 года

При этом некоторые жители уверены, что продавать алкоголь нужно с 16 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав предложил запретить продажу крепкого алкоголя людям моложе 21 года. Самарцам инициатива понравилась. Об этом они сообщили в рамках опроса, который провели специалисты сервиса SuperJob.

Идею о возрастном ограничении на продажу крепкого алкоголя поддержали 33% горожан. А 58% жителей города считают, что минимальный возраст, с которого в России должна быть разрешена продажа любого алкоголя – 21 год. В числе сторонников инициативы оказались самарцы в возрасте старше 45 лет (60%).

Отмечается, что 23% опрошенных устраивает текущая норма – продажа алкоголя с 18 лет. При этом употребляющие спиртные напитки чаще трезвенников считают совершеннолетие адекватным возрастным порогом для продажи алкоголя (25% против 21%). А 14% горожан предложили разрешить продавать спиртное уже с 16 лет.

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