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НовостиОбщество16 мая 2023 11:34

Книжный фестиваль «Время читать» пройдет в Самаре 27 мая 2023 года

Мероприятие объединит любителей хорошей литературы
Анастасия ФИЛАТОВА
Площадкой проведения книжного фестиваля станет универсальная научная библиотека / Фото: readfest.ru

Площадкой проведения книжного фестиваля станет универсальная научная библиотека / Фото: readfest.ru

На следующей неделе в Самаре пройдет книжный фестиваль «Время читать: настоящие истории». Местом ее проведения станет Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14а).

Гостей мероприятия ждут книжная ярмарка, встречи с писателями, творческие мастерские, лекции, круглые столы, дискуссии, театральный марафон. Для детей и взрослых будут работать тематические площадки.

Книжный фестиваль пройдет в субботу, 27 мая 2023 мая. Время проведения: с 11:00 до 22:00. Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

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