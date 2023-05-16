Спектакль «Концертная бригада приветствовать всех рада» пройдет в самарском Доме офицеров

За этот год коллектив театра-студии вырос до почти 60 человек. Фото: театр-студия «Галифе»

В понедельник, 22 мая, в 19:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона пройдет бесплатный спектакль «Концертная бригада приветствовать всех рада» в память о героях Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба театра-студии «Галифе».

За этот год коллектив театра-студии вырос до почти 60 человек, помог многим студентам впервые выйти на большую сцену и объединил семь театров Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Балаково.

В мае 2022 года состоялся первый спектакль «Поминальная молитва» в стенах Окружного Дома Офицеров. Первый театральный сезон «Галифе» завершится 22 мая премьерным спектаклем «Концертная бригада приветствовать всех рада». Прийти на него могут все желающие бесплатно.

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