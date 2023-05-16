Директор самарской компании 2 месяца не платил зарплату сотруднику

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре директор компании попал под уголовное дело из-за невыплаты заработной платы работнику. Руководитель задолжал сотруднику более 90 тысяч рублей. Информацию сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Представители надзорного органа заинтересовались ООО «ЭККА». Проверка показала, что директор фирмы не выплатил зарплату за два отработанных месяца, задолжав 96 842 рублей. При этом средства на банковских счетах компании имелись.

В отношении руководителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы». Расследование дела продолжается, его ход находится на контроле прокуратуры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.