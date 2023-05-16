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НовостиОбщество16 мая 2023 11:54

Директор самарской компании 2 месяца не платил зарплату сотруднику

Долг перед работником превысил 90 тысяч рублей
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По данному факту возбуждено уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре директор компании попал под уголовное дело из-за невыплаты заработной платы работнику. Руководитель задолжал сотруднику более 90 тысяч рублей. Информацию сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Представители надзорного органа заинтересовались ООО «ЭККА». Проверка показала, что директор фирмы не выплатил зарплату за два отработанных месяца, задолжав 96 842 рублей. При этом средства на банковских счетах компании имелись.

В отношении руководителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы». Расследование дела продолжается, его ход находится на контроле прокуратуры.

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