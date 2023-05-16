Психолог Елена Масолова назвала качества женщины, которую не забудет ни один мужчина

Мужчин привлекают искренние, внимательные и благодарные женщины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Психолог Елена Масолова рассказала, как стать женщиной, которую не забудет ни один мужчина. Она дала несколько советов, которые помогут быть популярной у противоположного пола.

По словам специалиста, привлекательная внешность и красота – лишь приятный бонус. Решающий критерий – общение с использованием искренних эмоций. Психолог отмечает, что женщина, которая хочет запомниться, должна проявить интерес, заботу и внимание к своему партнеру. Кроме того, привлекает мужчин искренность, демонстрация себя настоящей.

Еще один секрет – быть благодарной и уметь это показывать, пишет ФАН. Елена Масолова отмечает: девушкам стоит замечать, что для них делают мужчины, их заботу и помощь, и благодарить за это. Это покажет партнеру, что он старается не зря, что его любят и ценят.

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