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НовостиОбщество16 мая 2023 12:25

В Самаре не нашли подрядчика для продолжения строительства новой станции метро

Торги признали несостоявшимися
Анастасия ФИЛАТОВА
На аукцион была подана одна заявка, но ее отклонили

На аукцион была подана одна заявка, но ее отклонили

Фото: администрация Самары

В Самаре не удалось найти подрядчика для продолжения строительства станции метро «Театральная». Торги признали несостоявшимися. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

– На электронный аукцион была подана только одна заявка. Она не соответствовала требованиям, поэтому конкурсная комиссия ее отклонила, – говорится в сообщении на сайте портала.

Насколько известно, подрядчик требовался для выполнения строительно-монтажных работ на станции метро «Театральная». Заказчиком выступал ГКУ «Управление капитального строительства Самарской области». Начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 11,7 млрд рублей, а срок его действия – до 31 декабря 2024 года. Вполне вероятно, что в скором времени будут проведены повторные торги.

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