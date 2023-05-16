В Самаре не нашли подрядчика для продолжения строительства новой станции метро

На аукцион была подана одна заявка, но ее отклонили Фото: администрация Самары

В Самаре не удалось найти подрядчика для продолжения строительства станции метро «Театральная». Торги признали несостоявшимися. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

– На электронный аукцион была подана только одна заявка. Она не соответствовала требованиям, поэтому конкурсная комиссия ее отклонила, – говорится в сообщении на сайте портала.

Насколько известно, подрядчик требовался для выполнения строительно-монтажных работ на станции метро «Театральная». Заказчиком выступал ГКУ «Управление капитального строительства Самарской области». Начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 11,7 млрд рублей, а срок его действия – до 31 декабря 2024 года. Вполне вероятно, что в скором времени будут проведены повторные торги.

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