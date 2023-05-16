«Школа Студвесны» прошла в Самарской области для 90 студентов вузов

Эксперты и члены жюри провели специальные репетиции с участниками Самарской делегации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 12 по 14 мая в Самарской области прошла «Школа Студвесны. В самое сердце. Генпрогон». 90 студентов вузов, которые показали высокий результат на самарской студвесне, собрались на базе молодежного центра «Лесная сказка».

— Участники прошли командообразование, мастер-классы от экспертов по главным направлениям фестиваля. Также состаялась подготовка к российской студвесне, которая в этом году пройдет в Перми, — рассказали в правительстве Самарской области.

Эксперты и члены жюри провели специальные репетиции с участниками Самарской делегации и дали советы по постановке номера. В мае она отправится представлять регион на Российскую студенческую весну в Пермь.

Школа Студенческой весны является уникальным проектом для региона. С 19 по 21 мая впервые пройдет выездная школа для студентов профессиональных образовательных организаций.

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