Памятную доску в честь кинодраматурга Бориса Кожина установят в Самаре в 2023 году

Борис Кожин был корифеем самарской журналистики и редактором Куйбышевской студии кинохроники / Фото: Юрий Стрелец

В Самаре установят мемориальную доску в честь выдающегося кинодраматурга, журналиста и редактора Куйбышевской студии кинохроники Бориса Кожина. Ее разместят на фасаде дома, где он ранее жил. Об этом сообщает областное отделение Союза журналистов России.

Инициатором установки мемориальной доски выступило областное отделение Союза журналистов России. Представители организации предложили разместить ее на фасаде здания по улице Красноармейской, 62. Идею поддержал губернатор Дмитрий Азаров.

В настоящее время ведутся работы по изготовлению памятной доски. Барельеф Бориса Кожина делает скульптор из Тольятти Дмитрий Власов. Мемориал планируется торжественно открыть в конце августа – в начале сентября 2023 года.

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