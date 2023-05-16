Жительница Самарской области увеличила площадь своего сада за счет соседского участка

Судебные приставы вынесли постановление о временном ограничении в праве выезда за границу. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самарской области жительница Чапаевска увеличила площадь сада за счет соседского участка. Судебные приставы обязали ее демонтировать забор, установленный на участке соседа.

— Пока мужчина занимался строительством дома, соседка по дачному участку решила пойти на хитрость. Она огородила земельный участок, «прихватив» землю нового владельца, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Просьбу своего соседа убрать ограждение с территории его участка женщина проигнорировала. Тогда суд обязал ее убрать забор. Однако женщина не спешила этого делать.

Тогда судебные приставы вынесли постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы России. Также ей предстояло еще выплатить исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей. В итоге жительница Чапаевска демонтировала забор.

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