Названы самые популярные самарские политики в социальных сетях

Самарские чиновники и политики активно делятся в соцсетях новостями и общаются там с жителями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, кто из политиков и чиновников Самарской области активно ведет социальные сети, делится важными новостями и общается с жителями. В список, составленный журналом «Дело», вошли 30 человек.

Возглавляет рейтинг губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. У него есть страницы и в соцсети «ВКонтакте», и в телеграме. Число подписчиков в первой достигает 201 595 человек, а во втором – 2 935. На втором месте – депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Он, наоборот, активнее ведет телеграм-канал, где у него 67 343 подписчика. А вот в ВК его аудитория – 20 224 человека.

Третье место занимает депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев. За его публикациями следят 26 768 человек, пишет OBOZ.INFO. На четвертом месте – глава Тольятти Николай Ренц. Он рассказывает о важных для города новостях в ВК, телеграме и в «Одноклассниках». Число его подписчиков – 13 555, 1 856 и 456 человек соответственно.

Замыкает топ-5 депутат Самарской губернской думы, музыкант Сергей Войтенко. У него есть странички сразу в трех социальных сетях. На парламентария подписаны в общей сложности 15 780 человек.

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