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НовостиОбщество16 мая 2023 13:22

Акция по очистке берегов «Марафон рек» пройдет в Самаре 20 мая 2023

Присоединиться может каждый желающий
Ирина СИНЕГУБОВА
Организаторы предоставят весь инвентарь.

Организаторы предоставят весь инвентарь.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городах России, в том числе в Самаре, пройдет масштабная акция по очистке берегов «Марафон рек» в рамках нацпроекта «Экология».

Акция стартует 20 мая одновременно с Самары, Ярославля и Нижнего Новгорода. Экологическая эстафета пройдет в формате семейного эко-выходного. Для участников подготовят развлекательную программу, а за самое большое количество собранных отходов можно будет получить призы.

Ожидается, что на старте в марафоне будет более 1500 участников. Присоединиться к акции может любой желающий, для этого нужно зарегистрироваться на сайте. Организаторы предоставят весь инвентарь.

В Самаре нужно будет приехать 20 мая на Дачу № 56 жены поручика Е.П. Сипиной, участок от 3-й просеки до парка культуры и отдыха имени Горького.

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