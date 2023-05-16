Интеллектуальная мощь "ОДК-Кузнецов" сосредоточится в Самаре. Фото: правительство Самарской области

Во вторник, 16 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с руководителем ОДК Вадимом Бадехой планы развития самарского предприятия. Так, в ближайшие три года в Самаре на ОДК «Кузнецов» будет создано 2500 новых рабочих мест.

Встреча прошла на производственной площадке ПАО «ОДК-Кузнецов» в поселке Управленческий, где завершаются отделочные работы перед открытием нового инженерно-конструкторского центра летом 2023 года. Глава региона осмотрел помещение, в котором расположится одно из крупнейших конструкторских бюро корпорации.

— Считаю создание конструкторского бюро большим достижением. Меня очень вдохновляет то, что здесь формируется научно-конструкторская основа для будущих успехов. Завод переживает сейчас второе рождение, — сказал Дмитрий Азаров.

Вадим Бадеха отметил особую значимость возведения с нуля современного здания конструкторского центра в Самаре и поблагодарил губернатора за содействие в развитии предприятия. По его словам, самарская моторостроительная школа является одной из самых мощных и исторически значимых.

— Сегодня мы вместе открываем новую страницу истории отечественного и самарского двигателестроения. Мы находимся на пике программы масштабного технического перевооружения. Параллельно шло освоение новых изделий, разработка нового двигателя. Есть и продукт, и мощности, — отметил руководитель ОДК.

В новом инженерно-конструкторском центре будут работать 500 конструкторов. А все ранее заявленные проекты будут воплощены в жизнь. Сейчас реализуется девять инвестпроектов суммарным объемом 40 миллиардов рублей. Благодаря их реализации в ближайшие три года на предприятии будет создано 2500 новых рабочих мест.

Стороны обсудили также перспективу создания в Самаре учебно-производственного центра под эгидой Ростеха, подготовку специалистов и вопрос строительства арендного жилья для сотрудников завода. Губернатор заверил, что регион и в дальнейшем готов оказывать поддержку в реализации планов, значимых как для Самарской области, так и для всей страны.

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