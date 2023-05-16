Азбуки и буквари с XVI века и до наших дней будут представлены в самарской областной библиотеке

Посетить выставку могут все желающие бесплатно. Фото: СОУНБ

В субботу, 20 мая, в центре изучения книжной культуры самарской областной библиотеке откроется выставка изданий для первоначального обучения грамоте.

В рамках всероссийской акции «Ночь музеев – 2023» самарцы смогут первыми увидеть азбуки и буквари, по которым детей и взрослых обучали чтению с XVI века и до наших дней. Благодаря иллюстрациям и текстам учебников разных эпох станет понятно, какие ценности хотели привить ученикам в каждый из исторических периодов.

Гордостью коллекции называют «Букварь» Василия Бурцова (1637 год), «Часослов» (1652 год, «Юности честное зерцало» (1767 год), «Азбуку», написанную Екатериной II (не ранее 1797 года).

Также на выставке будут представлены «Советские и современные азбуки и буквари». Книжно-иллюстративная выставка «АзБука в разные века» будет работать до 20 августа 2023 года. Посетить ее могут все желающие бесплатно.

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