В Самаре на снос 11 аварийных жилых домов выделят почти 52 млн рублей

Окончание подачи заявок запланировано на 25 мая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре объявили торги на снос 11 аварийных жилых домов в разных районах города. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика ищет Департамент управления имуществом Самары. На необходимые услуги готовы выделить почти 52 миллиона рублей. Так, начальная цена контракта составляет 51 855 939 рублей.

Объявление было размещено 16 мая, окончание подачи заявок запланировано на 25 мая, а победителя выберут после 29 мая. Подрядчик должен будет выполнить условия контракта в течение 90 календарных дней с момента заключения контракта.

Речь идет о доме № 48 на ул. Вилоновской, доме № 8 корпуса 5 на ул. Чернореченской, доме № 10 и № 14 на ул. Сергея Лазо, доме № 11 ул. Солдатской, доме № 11 и № 5 в пос. Мехзавод, доме № 36а на ул. Ивана Булкина, доме № 97Б на ул. Ленинградской, доме № 42-44 на ул. Алексея Толстого, доме № 88Г на ул. Степана Разина, доме № 12-14 на ул. Алексея Толстого.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.