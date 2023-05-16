В Самарской области работодатель выплатит 1,5 млн рублей пострадавшей на производстве сотруднице

Прокуратура Автозаводского района Тольятти в суде поддержала исковые требования. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с работником произошел несчастный случай на производстве. Суд взыскал с работодателя 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

— 16 ноября 2020 года на производстве ООО «ТЛТ Проф» в период рабочего времени сотрудница получила травму, причинившую тяжкий вред ее здоровью. Степень утраты профессиональной трудоспособности составила 60%, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

В результате женщина лишилась возможности продолжать активную общественную жизнь и в полном объему воспитывать двоих несовершеннолетних детей. Также она не трудоустроена.

Прокуратура Автозаводского района Тольятти в суде поддержала исковые требования о компенсации морального вреда. В пользу женщины взыскали компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллионов рублей. Решение в законную силу пока не вступило.

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