Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» завершились в Самаре

Всего семьи прошли 11 испытаний. Фото: национальныепроекты.рф

В Самаре прошел финальный этап городских соревнований «Мама, папа, я – спортивная семья» в рамках нацпроекта «Демография». За звание победителя боролись 18 команд, сообщает портал национальныепроекты.рф.

Команды были представлены в двух возрастных группах: с детьми 7-9 и 10-12 лет. Всего семьи прошли 11 испытаний, в том числе соревнования в надувных лыжах, мини-гольфе, хоккейном фристайле и «беличьем колесе».

В общей сложности за месяц в соревнованиях участвовали более 100 команд – 300 человек. Для всех участников приготовили призы и подарки.

— Каждый год между командами идет нешуточная борьба. Соревнования помогают осознать всю значимость и важность занятий спортом, — отметили в администрации Самары.

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