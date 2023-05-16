Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 мая 2023 17:56

В школу Самарской области устроили учителя без справки об отсутствии судимости

Нарушения обнаружили в ходе прокурорской проверки
Ирина СИНЕГУБОВА
В отношении школы возбудили дело об административном правонарушении.

В отношении школы возбудили дело об административном правонарушении.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Челно-Вершинского района Самарской области проверила среднюю общеобразовательную школу в селе Новое Аделяково и выявила нарушения.

— В соответствии с приказом директора в школу приняли учителя без справки о наличии (отсутствии) судимости, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

В результате справка о наличии (отсутствии) судимости и уголовного преследования была получена только через три месяца после трудоустройства педагога. В отношении ГБОУ СОШ с. Новое Аделяково возбуждено дело об административном правонарушении.

В настоящий момент оно направлено на рассмотрение в Государственную инспекцию труда по Самарской области. Решение будет принято позже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.