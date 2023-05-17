Житель Самарской области распространял наркотики на машине путем закладок

Полицейские продолжают выявлять канал поставки запрещенных веществ на территорию региона. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области 46-летний местный житель распространял наркотики путем закладок. В Отрадном полицейские задержали его за рулем автомобиля.

— У мужчины изъяли пакетик с белым порошкообразным веществом и платок с его остатками. Задержанного доставили в отдел, а автомобиль поместили на специализированную стоянку, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Экспертиза показала, что вещество является наркотическим средством общей массой более 22 грамм, что относится к крупному размеру. По данным полицейских, мужчина ранее уже был судим за грабеж и незаконный оборот наркотических веществ.

Он отказался комментировать обнаружение у него запрещенных веществ и проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, житель региона заключен под стражу. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и выявлять канал поставки запрещенных веществ на территорию региона.

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