Расходы родителей на организацию школьных выпускных превысят 10 тысяч рублей в Самаре

Потратиться придется и на то, чтобы одеть выпускника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис SuperJob подсчитал расходы родителей выпускников 9 и 11 классов на организацию школьных выпускных в Самаре.

Чтобы организовать выпускной для девятиклассников, родители собирают в среднем в Самаре по 10 тысяч рублей. А вот выпускные по окончании 11 класса обходятся родителям еще дороже. Средняя сумма сбора достигает 14500 рублей.

Потратиться придется и на то, чтобы одеть выпускника. Наряд сына-девятиклассника в Самаре обойдется семейному бюджету в среднем в 9500 рублей, а одиннадцатиклассника – в 12 тысяч рублей. Образ для дочери-выпускницы облегчает родительский кошелек. Так, девятиклассниц можно одеть на 10500 рублей, а одиннадцатиклассник на 12 тысяч рублей.

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