Трамваи встали из-за повреждения кабельной линии в Самаре утром 17 мая

Горожанам предлагают воспользоваться альтернативными маршрутами. Фото: дептранс Самары

В среду, 17 мая 2023 года, утром в Самаре встали трамваи. Все дело в повреждении кабельной линии. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

— В связи с этим движение трамваев №№ 13, 21, 24, 25 по улице Советской осуществляется по аварийной схеме питания контактной сети, — сообщили в ведомстве.

В настоящий момент аварийная служба уже работает над тем, чтобы оперативно устранить возникшую проблему. А горожанам предлагают воспользоваться альтернативными маршрутами.

Так, пока движение трамваев не восстановится, можно доехать на автобусах № 21 и № 34, а также троллейбусах №№ 4, 4к, 7, 15. В соцсетях отмечается, что из-за проблем с трамваями многие жители Самары с утра не смогли вовремя добраться до мест назначения, а автобусы едут перегруженные людьми.

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