В Самаре провалился асфальт на проезжей части ул. Советской Армии

В яме лежат мусорные пакеты и виднеются корни растений. Фото: "Еще Самара"

В Самаре провалился асфальт на проезжей части улицы Советской Армии рядом с остановкой общественного транспорта. Глубокая дыра находится в месте пересечения с улицей Промышленности.

Рядом с провалом иронично красуется табличка о том, что дорога отремонтирована в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Кадрами ЧП самарский блогер Евгений Щекин поделился в сообществе «Еще Самара». Судя по ним, в яме лежат мусорные пакеты и виднеются корни растений.

На информацию в соцсетях отреагировали дорожные службы. Сначала ее просто оградили. Блогер отмечает, что специалисты «приехали, разложились, посмотрели, покурили, ничего не сделали, уехали».

А спустя время работники все же вернулись и начали заделывать «вход в преисподнюю», как назвали провал в соцсетях.

На информацию в соцсетях отреагировали дорожные службы. Фото: "Еще Самара"

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