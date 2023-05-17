Суд обязал чиновников сделать освещение на шести улицах Самары

Обустроить освещение необходимо будет в течение года Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре прокуратура подала в суд на органы местного самоуправления. Поводом стало отсутствие освещения на шести улицах города. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Самарской области.

Прокуроры провели проверку и выяснили, что на улицах Промышленности, Дзержинского, Черемшанской, Алма-Атинской, на Заводском шоссе и проезде Мальцева нет стационарного электрического освещения. В связи с этим они обратились в суд и потребовали признать незаконным бездействие органов местного самоуправления.

Сотрудники надзорного ведомства попросили обязать чиновников обустроить сети освещения на всех указанных выше улицах в течение года. Недавно Ленинский районный суд Самары рассмотрел иск и полностью его удовлетворил.

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