Жителям Самары назвали причины ощущения кома в горле и опасные признаки

На возникновение этого неприятного ощущения может влиять сильный стресс. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врачи КГБУЗ «Ребрихинской центральной районной больницы» рассказали, из-за чего возникает ощущение кома в горле и в каких случаях необходимо обратиться к врачу.

На возникновение этого неприятного ощущения может влиять сильный стресс. Из-за нервного напряжения бывает спазм сосудов в горле. В этом случае рекомендуется пройти тест на тревогу и депрессию и обратиться к психиатру или психотерапевту. ‌

Также вероятен мышечный спазм. Он происходит, когда мышцы расслабляются неправильно и застывают не в естественной позиции. Такой комок проходит, если заговорить или несколько раз интенсивно сглотнуть слюну. Ощущение сдавливания и инородного предмета в горле может вызвать и аллергия. ‌

Помимо этого, ощущение кома в горле может появиться из-за нарушений, связанных с работой желудка или пищевода, ЛОР-заболеваниями, заболеваниями щитовидной железы, новообразований.

К врачу стоит обязательно обратиться, если неприятное ощущение не проходит при вздохе или сглатывании, сохраняется в течение нескольких недель, симптом сопровождается болью в желудке или изжогой. Также опасными признаками являются боль в горле, повышенная температура, трудности с дыханием и глотанием, прожилки крови при откашливании.

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