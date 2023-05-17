Появилась программа «Ночи музеев» в музее Алабина в Самаре 20 мая 2023 года

Темой "Ночи музеев" в 2023 году стало "История и истории" / Фото: vk.com/alabin_museum

Стала известна программа «Ночи музеев» в музее имени П.В. Алабина в Самаре. Акция, тема которой в 2023 году — «История и истории», пройдет с 16:00 до 22:30 субботы, 20 мая.

Жителям Самары предлагают принять участие в флешмобе «Семейные реликвии» — рассказать о дорогом сердцу воспоминании, старинных фотографиях или добрых традициях. Пост нужно опубликовать на своей странице в ВК и отметить музей Алабина. Вечером 19 мая выберут авторов самых интересных и проникновенных историй и подарят им пригласительные на «Ночь музеев».

Отметим, в рамках акции в музее Алабина подготовили обширную программу. Гостей ждут выставки, экскурсии, концерты, световое шоу, театральные представления и мастер-классы по созданию миниатюрного кирпича по технологии рубежа XIX – XX веков, эко-игрушки или модного украшения.

С 16:00 до 18:00 запланированы различные активности для юных посетителей музея. С 18:00 до 21:00 — для взрослых. С 16:00 до 22:00 будет работать постоянная экспозиция музея и выставка восточного оружия «Разящая красота», а также выставка «Искусство марки». Подробнее с программой «Ночи музеев» в музее Алабина можно ознакомиться здесь.

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