Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 мая 2023 6:44

В Самаре на 101-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Нина Гудкова

В годы войны Нина Михайловна была комсоргом дивизии, зенитчицей
Ирина СИНЕГУБОВА
Нина Гудкова была награждена орденом Отечественной войны II степени. Фото: администрация Октябрьского района

Нина Гудкова была награждена орденом Отечественной войны II степени. Фото: администрация Октябрьского района

В понедельник, 15 мая 2023 года, скончалась 100-летняя ветеран Великой Отечественной войны Нина Гудкова (Соборнова). Об этом сообщили в администрации Октябрьского района.

— В годы войны Нина Михайловна была комсоргом дивизии, зенитчицей, дошла до Польши. Она была решительной и принципиальной, пользовалась уважением у сослуживцев, — отметили в районной администрации.

У Нины Гудковой было много наград, она была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «За трудовую доблесть», а также медалью Жукова. Редакция «КП-Самара» выражает искренние соболезнования родным и близким Нины Михайловны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.