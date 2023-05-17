В Самаре на 101-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Нина Гудкова

Нина Гудкова была награждена орденом Отечественной войны II степени. Фото: администрация Октябрьского района

В понедельник, 15 мая 2023 года, скончалась 100-летняя ветеран Великой Отечественной войны Нина Гудкова (Соборнова). Об этом сообщили в администрации Октябрьского района.

— В годы войны Нина Михайловна была комсоргом дивизии, зенитчицей, дошла до Польши. Она была решительной и принципиальной, пользовалась уважением у сослуживцев, — отметили в районной администрации.

У Нины Гудковой было много наград, она была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «За трудовую доблесть», а также медалью Жукова. Редакция «КП-Самара» выражает искренние соболезнования родным и близким Нины Михайловны.

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